Von wem Politiker*innen lernen können

Immer noch weigern sich (auch) deutsche Politiker*innen auf EU-Ebene, für solidarische Eurobonds/Coronabonds zu stimmen. In Lagern auf Lesbos fürchten sich Menschen, die nach ihrer Flucht zusammengepfercht unter unhaltbaren Bedingungen leben müssen, vor dem Ausbruch der Pandemie und dessen katastrophale Folgen.

In Berlin heißt es:

Aber nicht alle können sich diese grundlegenden Auflagen leisten. Obdachlose Menschen, einsame Menschen mit starken psychischen Problemen, Menschen, deren sowieso schon prekäre Jobs sich in Luft ausgelöst haben. Einige befinden sich – mitten im wohlhabenden Deutschland – in einer existenziell bedrohlichen Situation.

Was für die einen trotz Angst auch eine Atempause darstellt, Lohnfortzahlung, ein Umstrukturieren auf Home Office, ein schnelles Beantragen und Erhalten von finanzieller Unterstützung vom Staat, bedeutet für andere Menschen das Wegbrechen der letzten Strukturen, Hunger, Einsamkeit und Verzweiflung.

Bahnhof Hermannstraße Ecke Siegfriedstraße

Immer finden sich Menschen, die genug Kraft und Kapazitäten haben, um zu unterstützen, zu vermitteln, sich einzusetzen für Gerechtigkeit – oft unbürokratisch und sehr effektiv.

Es existieren Gruppen, die solidarisch und vertrauensvoll Strukturen aufbauen, um Unterstützung zu koordinieren. Exemplarisch sollen hier die Gabenzäune beschrieben werden.

Drei Menschen, die die Gabenzäune in den Bezirken Reinickendorf, Schöneberg/Tempelhof und Neukölln (wo alles begann) organisieren, äußern sich hier zu ihrer Motivation, den Schwierigkeiten und den Erfolgen ihres Engagements.

Wer seid ihr?

Mein Name ist Nanna, ich bin 37 Jahre alt und arbeite als Sozialpädagogin in der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung Manege in Berlin-Neukölln. Zudem bin ich Mitgründerin der MANEGE-Initiative, ein Zusammenschluss von Mitarbeiter*innen, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die alle aus dem Umfeld des Jugendclubs kommen. Mit unserer Initiative setzen wir uns seit 2015 ehrenamtlich für Menschen in prekären Lebenslagen ein und sind gesellschaftspolitisch aktiv. ( Nanna ist eine der Gabenzauninitiator*innen, Schwerpunkt Neukölln / seit dem 18. März 2020)

Ich bin Theresa Sigusch, 26 Jahre alt, beende derzeit mit Masterstudium des literarischen Schreibens und arbeite als freie Autorin, selbstständige Lektorin und Schreibberaterin in Berlin. In den letzten Jahren war ich vor allem feministisch aktiv, in einem selbstgegründeten Kollektiv namens artemis, das sich mit der Situation schreibender Frauen auseinandergesetzt hat. ( Gabenzaun Tempelhof Schöneberg / seit dem 22.März 2020)

Was treibt Euch an und welche Motivation habt ihr?

Betül Torlak: Als ich die ersten Gabenzäune auf Twitter entdeckt habe, war ich ziemlich beeindruckt von der Solidarität und Hilfsbereitschaft der Menschen. In Berlin gründeten sich in kürzester Zeit viele neue Gabenzäune. Irgendwann fiel mir dann auf, dass Reinickendorf einer der einzigen Bezirke in Berlin war, in dem es noch keinen Gabenzaun gab. Das enttäuschte mich ein wenig, weil wir in unserem Bezirk durchaus Bedürftige haben.

Deshalb machte ich dann alle nötigen Aushänge für einen Gabenzaun fertig, gründete kurzerhand die Organisationsgruppe und ging für den neuen Gabenzaun einkaufen.

Theresa Sigusch: Streng genommen habe ich das Projekt Gabenzäune nicht mitgegründet, sondern bin kurz nach dem Start des Projektes in Berlin via Telegram hinzugekommen, als ich davon über das Manege-Team auf Facebook erfahren hatte. Schnell wurde dann eine Gruppe speziell für Tempelhof-Schöneberg gegründet, in der ich von Anfang an dabei war. Weil es so barrierefrei gestaltet war, sich direkt einzubringen, habe ich schnell Initiative ergriffen und zwei Gabenzäune am Innsbrucker Platz und am Bundesplatz mitgestaltet. Besonders in dieser Zeit, wo soziale Kontakte auf ein Minimum reduziert bleiben müssen, hat es mich sehr motiviert, neue Leute in diesen Gruppen kennenzulernen, jedenfalls digital, und mich dadurch über ein so wertvolles Projekt verbunden zu fühlen in meinem Kiez.

Gabenzaun in Leipzig

Nanna: Am 17. März haben wir als Initiative ein Online-Plenum abgehalten. Zunächst ging es darum, wie wir uns als Initiative während der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Einschränkungen organisieren. Zwei unserer jüngeren Mitglieder brachten das Thema ein, wie sich das Leben zurzeit für Menschen auf der Straße verändert. Sie waren regelrecht schockiert darüber, dass Menschen keine Unterstützung erhielten, außerdem wurde ihnen bewusst wie viele Menschen ohne Zuhause in Berlin leben. Sie beobachteten, dass durch die Pandemie-Maßnahmen weniger Menschen unterwegs waren und die wenigen, die sich im öffentlichen Raum bewegten, den Kontakt zu Menschen ohne Obdach mieden und deshalb keine Spenden gaben.

So kamen wir als Initiative auf die Idee, die Menschen in dieser Zeit unterstützen zu wollen. Zunächst äußerte eines unserer jüngeren Mitglieder, dass es schön wäre, die Menschen mit Essenspaketen zu versorgen und diese an den S- und U-Bahn-Stationen auszulegen, um direkten Körperkontakt zu vermeiden und somit die Anordnung von Körperabstand einzuhalten.

Da ich aus Hamburg komme und von dort seit ein paar Jahren den Hamburger Gabenzaun kenne, brachte ich die Idee ein, es wie in Hamburg zu machen, nur mit dem Unterschied, die Idee umzuwandeln in Kiezzäune, die durch die Anwohner*innen gepflegt und behängt werden.

Wir waren alle von der Idee überzeugt und initiierten am 18. März vier Gabenzäune in Neukölln, Herrfurthstraße, S-Hermannstraße, Reuterplatz und Boddinplatz. Wir gründeten zwei Telegram-Gruppen für Neukölln und Kreuzberg und machten am nächsten Morgen einen Post auf unserer Facebook-Seite.

Die Idee verbreitete sich so schnell, dass wir kaum hinterherkamen, all die Nachrichten zu beantworten. Wir entschieden uns, den interessierten Menschen zu raten, sich in Online-Gruppen je Kiez zu organisieren. So entstanden auch weitere Berliner Gruppen, die wir in unserem Post veröffentlichten. Mittlerweile haben wir diese aber wieder gelöscht, da wir mit Hilfe eines Freundes vor einer Woche eine Website gestaltet haben, auf der wir versuchen, all die uns bekannten Gabenzäune und Gruppen zu veröffentlichen. Wir selber haben uns nach dieser aufregenden Zeit wieder darauf konzentriert, "unsere" Gabenzäune mit all den anderen lieben Menschen zu pflegen und versorgen.

Wir kochen einmal die Woche und verteilen die Mahlzeit in Einweggläsern unter den Menschen oder an den verschiedenen Zäunen.